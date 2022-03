Guerre en Ukraine : trois semaines sous les bombes, un Français témoigne

Ils transportent dans deux petites valises tout ce qui reste de leur vie à Marioupol. Laurent Rossi y vivait avec sa compagne ukrainienne Veronika et sa fille. Après une fuite de six jours, ils viennent d'atterrir à Paris. "On attendait que ça, la fin de ce calvaire. Il fallait que tu gardes en tête que ça allait se finir à un moment donné. Et on a eu la chance que ça a passée, on a eu la chance de survivre", se réjouit le rescapé. Le couple a réussi à quitter l'Ukraine grâce à une entreprise spécialisée dans la sécurité qui a organisé leur parcours et les suivait en temps réel depuis leurs locaux à Menton. Ils ont pu filmer quelques étapes. À plusieurs points de rendez-vous, des chauffeurs les attendaient. Un voyage très risqué qui aurait pu mal terminé lors d'un contrôle à un check-point russe. "Quand j'ai commencé à voir ma fiancée pleurée et parti fondre en larmes, j'ai compris que quelque chose n'était pas correct. Ils m'ont dit 'on va la prendre'. On pense que c'est un militaire français qui était sur le sol ukrainien pour essayer de défendre les Ukrainiens", raconte Laurent. Veronika réussit finalement à convaincre les militaires russes que Laurent est un simple civil. Le reportage en tête de cet article montre à quoi ressemblait Marioupol quand ils ont décidé de partir. La veille de leur départ, le théâtre de la ville a été bombardé par les Russes. Le couple a passé trois semaines sous terre dans un bunker. Difficile de dire ce qui était le plus dur. "On ne sait pas quand tout ça va se finir. Peut-être que dans la nuit, on va se faire bombarder par une bombe et en fin de compte, l'immeuble va s'écrouler sur nous, ça va prendre feu. C'était dur, c'était la misère. C'est une vraie misère, sans électricité, sans eau, sans rien. C'était la guerre, c'est la guerre", témoigne-t-il. Une guerre si violente que Veronika n'a pas trouvée la force de nous parler. TF1 | Reportage M. Guiheux, M. Debut