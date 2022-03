Guerre en Ukraine : un centre commercial de Kiev pilonné par l'armée russe

L'explosion était massive et entendue dans toute la capitale ukrainienne. Pour justifier sa frappe, l'armée russe a fourni des vidéos évoquant une cache d'armes dans le centre commercial visé. Chose que les Ukrainiens ont démentie. Ces derniers ont immédiatement déployé des dizaines de secouristes sur les lieux. Autour du complexe, six immeubles et deux écoles sont endommagés. Dimanche, un autre bombardement a été effectué alors que nos reporters tournaient dans l'ouest de Kiev. Cela fait une semaine que le quartier touché est ciblé par les Russes. Un missile a frappé la façade d'un l'immeuble dans lequel résident principalement des personnes âgées. Sur place, on nous a demandé de reculer par crainte d'une autre frappe, mais cela n'a pas empêché certains jeunes d'aller eux-mêmes aider les plus âgés coincés aux étages. Des dizaines ont été secourus et tous refusaient d'abandonner leur appartement depuis le début de la guerre. Au total, on compte cinq blessés dont deux graves. Le quartier a beau être bombardé depuis plus d'une semaine, mais pour beaucoup de personnes âgées, il est hors de question de partir. Deux cents mètres plus loin, devant un autre bâtiment frappé il y a quelques jours, nos journalistes ont rencontré Nicolaï, 75 ans. Il vivait depuis 44 ans dans l'immeuble. Il a préféré partir et habite désormais quelques mètres plus loin dans un sous-sol. T F1 | Reportage F.X. Ménage, F. Petit, S. Iorgulescu.