Guerre en Ukraine : un centre commercial polonais transformé en camp de réfugiés

À Przemysl en Pologne, les réfugiés ukrainiens sont installés dans un centre commercial situé à une dizaine de kilomètres de la frontière. Ils y sont acheminés sur place par bus dès leur arrivée. Dehors, ils retrouvent des vêtements en vrac, un premier repas chaud. Nos journalistes y ont vu des femmes et des enfants encore sonnés comme Yelena qui est inquiète pour son mari et sa belle-fille Alina qui se sent un peu mieux, car son fils est en sécurité. À l'intérieur du bâtiment, tout a été organisé. On y trouve un espace pour les enfants, une pharmacie, de quoi manger, et surtout de quoi se reposer après un long voyage. Dehors, nos reporters discutaient avec Oksana et sa filleule. Elles ont quitté Kiev ce matin, laissant derrière elles leurs parents. La mère de la première a été opérée, et ne pouvait pas venir. C'était trop dangereux de prendre la voiture. Et dans le train elles ont voyagé deux heures debout. Oksana a montré à nos journalistes la photo de ses parents avant de leur dire son indignation. En effet, elle dit être en colère, car ses enfants souffrent. Sa filleule, elle, espère que tout va finir bientôt et qu'elles pourront rentrer. Elles iront à Tallinn en Estonie, car elles pourront y travailler. Mais pour l'instant, il n'y a pas de place pour les bus qui y partent. T F1 | Reportage F. Agnès, Q. Danjou.