Guerre en Ukraine : un échange d'1H30 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

L'entretien téléphonique a duré plus d'une heure. Le dialogue n'est pas rompu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais les positions restent tranchées. Le président français "a réitéré la demande de la communauté internationale de mettre fin à l'offensive russe contre l'Ukraine et a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiatement". De son côté, l'homme fort du Kremlin "exige la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, l'aboutissement de la démilitarisation et de la dénazification de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre". Le dialogue était aussi difficile entre la Russie et l'Ukraine. Des délégations russe et ukrainienne ont entamé des pourparlers ce lundi en Biélorussie. Leurs revendications sont connues. Mais pour le moment, elles sont inconciliables. Russes et Ukrainiens ont promis de se revoir. Le président Volodymyr Zelenski, lui, garde les yeux tournés vers l'Ouest. Il a officiellement demandé depuis Kiev une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Les dirigeants de l'UE excluent toute décision rapide. TF1 | Reportage T. Malandrin, S. Vignon, A. Rouve, M. Neboth, J.L. Perez, M.H. Astraudo