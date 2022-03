Guerre en Ukraine : un enfant réfugié retrouve sa mère après avoir fui seul

Il a sauté dans les bras de sa mère et l'a embrassée après deux semaines de séparation. Sur son visage, toujours ce même sourire pour Hassan. Ce jeune garçon de 11 ans avait ému le monde ce 4 mars 2022 en traversant seul la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie. Un périple de plus de mille kilomètres seuls entre Zaporijia, à l'Est de l'Ukraine, et la Slovaquie. Avec pour seul bagage un sac plastique et son passeport, il avait sur son bras le numéro de son grand frère étudiant à Bratislava. La police slovaque remarque alors le jeune homme qui derrière son sourire cachait un passé déjà très douloureux. En effet, selon David Puchovsky, porte-parole de la police slovaque et responsable des réseaux sociaux, le père d'Hassan était Syrien. Il y a quelques années, la famille vivait en Syrie. Et lorsque la guerre a démarré, ils ont dû fuir une première, mais le père n'a pas survécu. Il est mort dans ce pays. Hassan n'avait que 2 ans. Il y a quelques jours sur Facebook, sa mère, Yulia Pisetskaya, s'est adressée à la population slovaque. Elle explique avoir laissé seul son fils pour ne pas abandonner sa mère souffrante. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui démarre pour cette famille à nouveau réunie. Un appel au don vient d'être lancé pour les aider à se reconstruire en Slovaquie, en attendant la fin de la guerre. T F1 | Reportage A. Basar, J. Lacroix-Nahmias, D. Pires.