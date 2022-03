Guerre en Ukraine : un hôpital pour enfants bombardé à Marioupol

Le bombardement a eu lieu en milieu d'après-midi. Quand les premiers secours arrivent sur les lieux, l'hôpital pour enfants est en grande partie détruit. Des carcasses de voiture encore fumantes et un immense cratère témoignent de la violence de l'explosion. Sous les cendres qui continuent de tomber, les patients et le personnel s'extraient de l'établissement. Un bilan provisoire fait état de 17 blessés. Parmi lesquels des mères et des employés de l'hôpital. Aucun enfant n'a été touché, mais tous sont terrorisés. De l'intérieur de l'établissement, il ne reste (presque) plus rien. Le souffle de l'explosion a complètement détruit les salles de soins. Cet établissement de santé se trouve à l'Ouest de la ville. Le bombardement a touché la cour intérieure, détruisant la majorité des bâtiments. Les services de secours tentent d'évacuer les plus gravement blessés. Cette attaque survient alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur depuis ce matin à Marioupol. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Kiraly