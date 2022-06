Guerre en Ukraine : un missile russe frappe un centre commercial

Le centre commercial a complètement brûlé en quelques minutes. Frappé en pleine journée par un missile russe d’après les autorités ukrainiennes. À l’intérieur, les survivants cherchent les sorties, englouties par la fumée. Les victimes sortent aussi vite que possible pour échapper aux flammes. Les blessés sont chargés à la hâte dans les ambulances. Les évacuations s'enchaînent. L’attaque a lieu à Krementchouk, une ville rarement frappée depuis le début du conflit. Le centre commercial est situé en plein centre ville. Les pompiers ont réussi à éteindre l’incendie, mais il ne reste quasiment plus rien du bâtiment. Pour le président ukrainien, il s’agit d’un nouveau crime de guerre russe. Ce tir de missile sur une cible civile a lieu à un moment crucial : pendant un sommet du G7, alors que les différents chefs d’États y affichaient leur soutien à l’Ukraine. Il succède à une autre attaque. Dimanche, quatorze roquettes ont été tirées sur un quartier résidentiel de Kiev faisant un mort et plusieurs blessés. T F1 | Reportage F. Litzler, V. Belgrand-Barbier