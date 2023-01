Guerre : pourquoi l'Ukraine réclame des chars ?

Il y a la puissance de feu, la précision. Les chars lourds occidentaux pourraient changer la donne sur le champ de bataille, les Ukrainiens en sont persuadés. Pourquoi l’Ukraine en a-t-elle tant besoin ? Son stock n’est constitué jusqu’à présent que de ces vieux blindés de conceptions soviétique. Or, que ce soit le challenger britannique, le léopard Allemand, ou Leclerc Français, la différence serait immédiatement perceptible. « Ils sont plus robustes, dans le sens qu’ils sont plus blindés. Ils sont plus furtifs. Et ils ont une capacité que n’ont pas les chars soviétiques, d’aller beaucoup plus vite à des vitesses 40 à 50 km/h, et de pouvoir tirer en roulant », disait Emmanuel Dupuy, de l’institut prospective sécurité en Europe. De quoi percer le front lors d’une offensive d’envergure. L’Ukraine veut prendre de cours l’ennemi Russe en lançant comme ici dans le Donbas (Ukraine) des assauts avant la fin de l’hiver ou le début du printemps. Serait-ce alors un tournant dans la guerre ? Oui, mais il faudrait pour cela que le nombre d'exemplaires livrés soit suffisant. L’Hexagone, est-elle prête à aller plus loin en livrant ces chars lourds ? La question du nombre est importante alors que l’Allemagne a produit les siens à 3 500 exemplaires partie dans 18 pays. Le Pays n’en a sorti d’usine que 870 au total dont 220 dotent actuellement l’armée de terre. Peu de stock donc peu de pièces détachées. C’est du côté de Berlin que l’Ukraine attend surtout un feu-vert pour faire basculer la guerre en leur faveur. TF1 | Reportage M. Scott, P. Véron