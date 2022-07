Guides touristiques : ils dénichent pour vous les bonnes adresses

Certains lundis matin sont plus sympathiques que d'autres. Gavin's Clemente Ruiz vient d'arriver au boulot, pas par le métro, mais par les airs, parce que son métier est de partir en vacances. Ce jour-là, il vole au-dessus du Mont-Saint-Michel. Il écrit pour un célèbre guide de voyage. "C'est assez magique. Mon travail, c'est de raconter les aventures et de raconter les expériences. C'est un travail quand même particulièrement unique, magique et j'en ai bien conscience tous les jours", reconnaît l'enquêteur pour le Guide du Routard. Il sillonne les routes de France plusieurs mois par an pour mettre à jour les guides ou y intégrer de nouvelles adresses. Ce jour-là, il se rend incognito dans un restaurant de Granville. L'enquêteur vérifie le menu, le service et le rapport qualité prix. Il paie toujours ses additions. Son jugement ne doit pas être biaisé. Prochaine étape, une chambre d'hôtes dans la vieille ville. L'établissement vient d'entrer dans le guide 2022. Notre enquêteur, à découvert cette fois, s'assure que la qualité n'a pas baissé : accueil, propreté, débit d'eau chaude et confort du lit. Les sites culturels n'échappent pas aux tests. Sandrine Favre, auteure de guide depuis 20 ans, inspecte ce jour-là le château de Barroux près d'Avignon. Construit au XIIe siècle, détruit par les guerres, puis complètement rénové, le monument vient de rouvrir au public. Le monument était déjà référencé. Elle vient noter tous les changements et les nouveautés. Si le château est dans le guide, c'est qu'il coche tous les critères. Pendant le covid, les ventes de guides de voyage ont été divisées par deux. Pour les faire redécoller, certains se mettent à la vidéo. Depuis le début de l'année, les ventes de guides touristiques repartent à la hausse en France avec en tête, ceux des régions de l'Hexagone. TF1 | Reportage H. Corneille, P. Lormant, W. Wuillemin