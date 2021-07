Guinée : un sanctuaire pour les chimpanzés sauvés du braconnage

Il faut s'enfoncer au fin fond de la jungle guinéenne, au centre du pays à plus de quatre heures de piste de la dernière ville pour découvrir des chimpanzés. Leur particularité, ce sont des miraculés. Des primates qui ont connu le braconnage et la captivité. Ils vivent aujourd'hui dans un centre de conservation entourés d'hommes et de femmes, dont le but est les protéger avant de les réinsérer dans la nature. Ces chimpanzés pour la plupart orphelins ont trouvé dans ce lieu une deuxième famille. Ces chimpanzés longtemps captifs ne connaissent rien ou presque de leur milieu naturel. Si les chimpanzés vivent dans ce parc la plupart du temps dans des cages, c'est parce qu'ils sont encore trop fragiles pour affronter la vie sauvage. Le refuge en abrite 64. Ils ont été amenés par les autorités après des saisis chez des braconniers. Ces animaux, qui partagent plus de 98% de gène avec les humains, font l'objet d'un vaste trafic. Ils sont capturés pour leur viande ou vendus pour être des animaux de compagnie. La suite dans le reportage ci-dessus.