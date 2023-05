Gustave Eiffel : ses trésors oubliés

Bien plus qu’un nom, qu’une tour, Eiffel, c’est d’abord un héritage revendiqué fièrement dans le monde entier, de New York à Porto, de Budapest aux rivières du Vietnam. Étonnamment, c’est dans son propre pays, la France, que son œuvre est la plus menacée. Qui pourrait croire que ce tas de ferraille grisâtre, en image, noyé derrière les graffitis de la gare de Bordeaux, est en fait le tout premier ouvrage du génie français. Un pont ferroviaire, délaissé depuis l’arrivée du TGV, au début des années 2000. Au pied de l’édifice, de ce qu’il en reste, la famille Eiffel nous a donné rendez-vous. À la voir dans un tel état, l’intérêt de la passerelle ne saute pas aux yeux. C’est pourtant le témoin d’une histoire qui débute sous le second empire. La naissance d’un savoir-faire que l’on doit à un jeune inconnu très ambitieux. Le travail du fer puddlé, un dérivé de fonte que l’on trouvera plus tard sur la tour Eiffel. La structure reposant sur ces croix de saint André, on reconnaît déjà là son style, sa signature. Pour tenter de redonner vie au pont, la famille Eiffel sollicite régulièrement des investisseurs potentiels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage David de Araujo, V. Pierron, N. Clerc