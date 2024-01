Gustave Eiffel : un héritage colossal

C'est devenu un symbole de Paris et de la France entière. Pour ceux qui la découvre, l'émerveillement est toujours là. Achevée en 1889, la tour Eiffel, 330 mètres de hauteur, est la quintessence du style de son créateur, Gustave Eiffel. Ingénieur, il a un matériaux de prédilection, l'acier dit "puddlé". Un dérivé de fonte utilisé sur ses 500 créations dans plus de 30 pays. Du pont portugais aux courbes élégantes, à la gare de Budapest, en passant par la poste central de Saïgon au Vietnam, la statue de la Liberté lui doit même son ossature en fer. Mais c'est surtout en France que Gustave Eiffel a multiplié les ouvrages, parfois oubliés, comme le pont ferroviaire à Bordeaux, aujourd'hui désaffecté. Dans le Cantal, autre monument vertigineux, à 125 mètres de hauteur, le viaduc de Garabit permet aux trains de franchir les gorges de la Truyère, mais il est aujourd'hui en mauvais état. À l'époque, Gustave Eiffel fait entrer des régions entières dans la modernité. Une exposition à la Cité de l'architecture à Paris, retrace aujourd'hui l'œuvre de Gustave Eiffel. Une œuvre multiforme, que sa descendante se bat pour faire connaitre, car le génie français n'était pas qu'un bâtisseur. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Mourgues, A. Tocny, F. Leenknegt