Guy Marchand : mort d'un French Lover

Il aimait dire qu'au cinéma, il avait mené une carrière de touriste. Carrière pourtant pléthorique, avec 150 films, n'hésitant pas à faire le grand écart entre les Sous doués et Michel Audiard. Un costume qui brille, dans un décor kitsch, Guy Marchand avait pensé une scène du film Les Sous doués en vacances comme un gag, chanson comprise. Mais sa destinée s'est installée dans la mémoire collective, comme un sparadrap dont il rêvait parfois de se défaire. Mais qui peut d'abord être pris au sérieux, en revendiquant des compositions joyeusement frivole et en surjouant les chanteurs de charme ? Un ressort comique qui n'a jamais dupé le public, capable de cerner assez vite que Guy Marchand n'était pas seulement un rigolo. Et c'est d'abord au cinéma qu'on lui a reconnu ce double talent, capable de porter les seconds rôles, au sommet, comme dans Garde à vue et décrocher un césar. Pialat, Truffaut, Tavernier, lui ont donc fait botter les fesses des plus grands, mais aussi séduire les plus belles femmes, comme Brigitte Bardot, dans Boulevard du Rhum. Mais Guy Marchand abordait tout cela avec un grand détachement, soutenant même qu'il avait traversé le cinéma, en touriste. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Auberger, A. Chomy