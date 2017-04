En Guyane, les chefs d’entreprises réclament la levée des barrages afin de sauver leur activité. Impossible de se rendre au travail, chez les clients ou encore d’acheter du matériel à cause des mouvements sociaux. Et avec une économie au point mort, les salariés se retrouvent menacés. Beaucoup d’entrepreneurs souhaitent désormais non pas désavouer le mouvement mais lui donner une autre forme.