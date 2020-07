Guyane : la difficile lutte contre le virus

La police guyanaise traque les entrées illégales. Ils sont encore plus vigilants depuis le début de l'épidémie. À Saint-Laurent, plus de la moitié des habitations sont construites sans autorisation. Les familles vivent dans la promiscuité. Si l'on s'appuie sur les résultats des derniers dépistages, au moins 2% de la population serait touchée par le virus sur ce territoire grand comme le Portugal. Cette semaine, la vague épidémique pourrait enfin atteindre son pic. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.