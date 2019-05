Guyane : la ruée vers l'or n'aura pas lieu

Cela devait-être le plus grand projet de mine d'or à ciel ouvert dans l'Hexagone, au cœur de la forêt guyanaise. Ce complexe où l'on devait extraire 85 tonnes d'or sur 12 ans a été jugé incompatible avec la protection de l'environnement. C'est l'issue de la première réunion du Comité de défense écologique. Mais la compagnie minière ne renonce pas encore au projet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.