Guyane : safari sur l'Amazone

La rivière de Kaw est notre seul moyen de pénétrer ce sanctuaire naturel. Les grandes aigrettes nous escortent jusqu'à un village. À quelques pas du débarcadère, un ancien pêcheur semble nous attendre. Berty Joseph est le doyen du hameau. Il nous invite à le suivre. Ici, les rues n'ont jamais connu ni voiture ni bitume. Aujourd'hui, la commune compte une cinquantaine d'âmes, dont une quinzaine d'enfants en uniforme tous les jours pour rejoindre l'école et son unique instituteur, Jérôme Colon de Franciosi. Autour du marais de Kaw se trouve la plus vaste zone humide de France. La nature a repris ses droits. La forêt a englouti l'école et les heures sombres du colonialisme. Dans ce marais vit un prédateur emblématique de la Guyane, le caïman. Le point d'orgue de la croisière à bord du Morpho. Des dizaines d'amoureux de la nature ont choisi ce safari flottant pour s'immerger dans une plaine gorgée d'eau. Partout où le regard se pose, on voit d'innombrables oiseaux. Le marais abrite près des trois quarts des espèces guyanaises. La baignade est, paraît-il, sans risque. Les caïmans sont encore discrets. Pour observer ces reptiles, nous nous éloignons au crépuscule en compagnie d'une équipe de la réserve. Lampe torche obligatoire pour balayer les berges. Quelque part dans la canopée, le grognement des singes hurleurs sonne le réveil. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Véron, D. Salmon