Habillement : ces marques qui tirent leur épingle du jeu

Depuis deux ans, Magasin Promod, enseigne de prêt-à-porter, propose un accueil personnalisé haut de gamme pour ses clientes. Pour simplifier les achats en magasin, les nouveaux avantages ont été étendus jusqu'aux cabines d'essayage. L'entreprise familiale, créée en 1975, propose aussi de nouvelles tailles, du 36-44, elle est passée au 34-48, plus 15% de chiffre d'affaires. Le renouveau est remarqué par les clients. En difficulté avant la crise du Covid, Promod a été obligé de supprimer des boutiques. De 1 000 magasins dans 55 pays, elle est passée à 398 dans cinq pays seulement. Le nombre de références a aussi diminué, moins 10% ces dernières années. Ce qui permet une meilleure exposition des vêtements. L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté. La marque se projette à nouveau et va même ouvrir deux magasins au Moyen-Orient. Kiabi, une autre enseigne, très connue, essaie elle aussi de se renouveler. Elle mise sur des petits prix pour toute la famille. Sa stratégie est d'attirer les clients adultes grâce aux plus petits. Un choix payant, l'entreprise a réalisé plus de 30% de chiffre d'affaires en quatre ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Cardon, F. Couturon, G. Aguerre