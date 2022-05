Habillement : ces tee-shirts qui dorment dans vos placards

Certains les collectionnent et les empilent au fond de leur placard. Pierre achète une quinzaine de T-shirts chaque année. Résultat, il en a 65. On a tenté de les empiler pour se rendre compte de la taille de cette collection. Impossible, mais pour lui, pas question d'en jeter. "Ce serait difficile de me séparer de la moitié", pense-t-il. Pierre n'est pas le seul à conserver ses T-shirts. Les Français ont en moyenne 17 dans leur placard. Et cette passion commence très jeune. Pour expliquer cette surabondance, il y a le prix. Un T-shirt coûte en moyenne 11,60 euros. C'est bien souvent l'article le moins cher du magasin, celui qu'on choisit pour ne pas repartir les mains vides. Et pour les enseignes, c'est aussi un produit rentable. Hélène Sarfati-Leduc, consultante mode chez Le French Bureau, nous explique : "Pour les marques, c'est vraiment une source de revenu facile. C'est quelque chose qui fonctionne toujours. Il n'y a pas tellement de questions de styles, de modes ou de morphologies". Cette frénésie des T-shirts coûte cher à la planète. Pour fabriquer un seul modèle en coton, il faut 2.500 litres d'eau et la majorité des T-shirts sont confectionnés à l'autre bout du monde. Ils vont parcourir des milliers de kilomètres pour arriver en magasin. T F1 | Reportage L. Palmier, J.F. Drouillet, T. Bove, N. Benisti