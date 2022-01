Habillement : pourquoi les commerces indépendants ne résistent pas ?

Depuis le début du mois, la fréquentation de ce magasin dans le quartier très commerçant du Marais a chuté de 50%. Pour son propriétaire, le responsable c'est le télétravail. Mais les problèmes des commerçants en centre-ville ont commencé avant l'épidémie. À Mantes-la-Jolie, beaucoup de magasins ont fermé au fil des années. Le départ des concurrents n'est pas forcément un atout, au contraire. Si les clients viennent encore dans ce magasin, c'est beaucoup pour leur relationnel, surtout passé à un certain âge. Mais les boutiques peinent à attirer les jeunes, plus séduits par les achats sur Internet. Internet et les grandes enseignes ont cassé les codes du monde de la mode. Il y a encore les zones piétonnes, la hausse des matières premières, l'absence des touristes ... Les petits commerces de l'habillement ne voient pas 2022 s'annoncer en couleur. T F1 | Reportage C. Chapel, L. Poupon, M. Dupont