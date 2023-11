Habitants en alerte : une nouvelle nuit sous des trombes d'eau ?

Les pluies ont déjà repris dans le nord du pays. Le niveau de certains cours d'eau monte encore plus vite que prévu. Des pluies de grêles tombent dans le département du Nord, et des routes sont inondées dans le Pas-de-Calais. Pour tenter de limiter les dégâts, les secours s'activent. Près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), des agents de la Sécurité civile viennent d'installer une pompe. Toute la nuit, ils vont transférer l'eau d'une rivière en crue dans un canal. "On va travailler, dans les prochains jours, jusqu'à ce que ça soit nécessaire. Les pompes vont tourner 24h/24", rassure le capitaine Guillaume, commandant de la Sécurité civile. Une fois de plus, la rivière l'Aa menace de déborder. Certains habitants se tiennent prêts à partir. Les pluies intenses vont s'abattre, toute la nuit, jusqu'à cent millimètres de précipitation, selon Météo France. Les crèches et les établissements scolaires resteront fermés dans deux-cents communes du Pas-de-Calais. TF1 | Reportage A. Bourdarias