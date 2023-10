Habitants terrés, combats de rue : en Israël, Sdérot au cœur de la bataille

C'est une nouvelle alerte dans le ciel. Des habitants de Sdérot courent vers des abris. L'armée israélienne, elle, reprend le contrôle d'un quartier, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. Immeuble par immeuble, tous les bâtiments sont fouillés, à la recherche de combattants du Hamas. Personne ne sait combien ils sont encore et où ils se cachent. Dans le ciel, des dizaines de rockets. Dans l'après-midi du dimanche 8 octobre 2023 encore, le dôme de fer est actionné au-dessus de la ville où nous arrivons à joindre Sandrine Fitoussi, une Franco-israélienne. La connexion est coupée. Nous retrouvons Sandrine quelques instants plus tard. Depuis samedi 7 octobre, matin, Sdérot vit sous la menace permanente. C'est une scène inimaginable pour les habitants. Hier, samedi, un commando du Hamas, en pick-up, prend possession d'une rue. Sur la route, de nombreux automobilistes sont visés. Des voitures, portières ouvertes, témoignent du massacre. Des corps jonchent le sol devant le commissariat de la ville. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F.X. Ménage, F. Jolfre