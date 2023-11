Haies : pourquoi sont-elles si précieuses ?

Dans l'Aisne, une ferme a des airs de bocage normand : des dizaines d'hectares de pâturage pour les vaches faits de petites parcelles, bordées d'arbustes et de buissons. Ce sont les haies, précieuses partenaires d'Adrien Messéan, éleveur bovin. En été, elles offrent ombre et fraîcheur à ses vaches, qui peuvent aussi grignoter leurs pousses quand l'herbe se fait rare. Entouré de buissons et d'arbres, un champ peut produire jusqu'à 20 % de plus qu'un terrain nu. Alors, Adrien entretient soigneusement les haies, héritées de ses parents. À son tour, il plante de nouvelles espèces, convaincu de leurs bienfaits d'autant plus nombreux dans un contexte de dérèglement climatique. Pourtant, les haies sont de moins en moins nombreuses. En moyenne, pour chaque buisson ou arbre planté, il y en a huit qui disparaissent chaque année. Depuis les années 50, 70 % des haies ont disparu de nos campagnes, au profit de parcelles géantes souvent exploitées par de grands céréaliers. Pour enrayer ce phénomène, le gouvernement vient d'annoncer un plan d'investissement de 110 millions d'euros pour développer les haies. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Payró, S. Iorgulescu, F. Moncelle