Haïti en plein chaos : le récit des habitants

L'armée haïtienne se replie sur l'aéroport de Port-au-Prince, acculée par les gangs armés. Les habitants que nous avons pu joindre se terrent chez eux et pour cause, il y a des combats entre l'armée et ces gangs. Un Français accepte de témoigner de façon anonyme. Le chef des gangs qui terrorisent le pays se fait appeler Barbecue. Jimmy Chérizier, de son vrai nom, est un ancien policier. Il réclame la démission du Premier ministre. "Si la communauté internationale continue à le soutenir, nous nous dirigerons tout droit vers une guerre civile qui débouchera sur un génocide", affirme-t-il. Alors que l'île passe sous le pouvoir des gangs, l'avion du Premier ministre, de retour de l'étranger, n'a pas pu se poser et a été dérouté vers Porto Rico. Il y est toujours cloué au sol. Dans un pays sans parlement et sans gouvernement, les civils redoutent le règne des gangs. Un journaliste local vient de nous envoyer des images de la capitale. La police y patrouille encore. L'état d'urgence vient d'être prolongé d'un mois dans la ville de Port-au-Prince. TF1 | Reportage B. Christal, J. Quancard, L. Cloix