Haïti : reportage exclusif dans l'enfer des gangs

Dans les ruelles de Port-au-Prince, les stigmates de la guerre des gangs, qui fait chaque jour plus de victimes, sont partout. Au milieu de décombres, des restes humains n’ont même pas reçu de sépulture, dit un homme. Le saccage qu'il nous montre est le fruit d’un énième règlement de comptes entre bandes. Une attaque qui a fait des dizaines de victimes, dont la mère d’une adolescente raflée avec 60 autres personnes. C’était il y a un mois. Depuis, plus de nouvelles. "Ils les ont tués. Ce sont les ravisseurs qui nous l’ont dit", explique la jeune fille. Port-au-Prince est la capitale d'un pays sans président, assassiné en 2021, sans État ou presque, où les gangs se sont appropriés toute la surface de l'agglomération, jusqu'aux bidonvilles à flanc de colline. Chaque bandit impose sa loi faite de rackets et de rançonnages qui approvisionnent cette industrie du crime. Circuler d’un secteur à l’autre devient très périlleux. Vers la banlieue nord, la zone de Cité Soleil est sous le contrôle de plusieurs groupes armés qui se font concurrence. Les armes de guerre se sont multipliées partout jusqu’au centre-ville, le poumon économique de la capitale haïtienne. Au total depuis le début de l'année selon l'ONU, plus de 530 personnes ont été tuées, dont un grand nombre par des tireurs embusqués. TF1 | Reportage Michel Scott, A. Pocry