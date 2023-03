Halles gourmandes : la recette du succès

Ce sont des espaces de convivialité et de liberté, jusqu’au soir, tard, sans interruption. Des endroits pour faire ses courses, se restaurer. C’est un concept en plein essor. Nous sommes à Rouen, dans un quartier en plein renouveau, éloigné du centre-ville. En novembre dernier, lorsque ces halles gourmandes ont ouvert, plus de 20 000 personnes sont venues en un week-end. Il s’agit d’une réussite pour les 16 artisans. Chez eux, les clients voyagent, de la France à la Norvège, en passant par l’Amérique du Sud, le Liban, ou encore l’Italie. Tous ont leurs spécialités, donc il n’y a pas de concurrence. Anthony s’est lancé dans l’aventure. Il paie un loyer, 8% de son chiffre d’affaires. Selon lui, la halle gourmande est plus rentable qu'un restaurant. Le concept de food court a été inventé aux États-Unis dans les années 70, mais avec de la restauration rapide, de qualité médiocre. En France, bien manger, c’est l’une des clés de la réussite. TF1 | Reportage L. Delsol, O. Stammbach