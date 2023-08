Halloumi : le fromage qui vous fait fondre

Il y a peu, son nom était encore complètement inconnu. Aujourd'hui, le Halloumi commence à se faire une place dans nos assiettes. Dans les rayons, on le trouve à côté de son lointain cousin : la Feta. Mais attention, ils ne se préparent pas du tout de la même façon. La spécificité du Halloumi est qu'il ne fond pas à la cuisson. On en profite pour le faire frire. L'avantage du Halloumi est qu'il peut également se manger sous toutes les formes : froid ou chaud, cru ou juste grillé. Si on commence à l'apprécier en France, ce fromage est fabriqué loin de chez nous, sous le soleil de Chypre. Cette petite île du Méditerranée supporte la demande mondiale du Halloumi. Dans le petit village de Prastió, la famille d'Andreas Polycarpou produit du Halloumi depuis cinq générations. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est du 100% lait de brebis, le plus noble. Chaque jour après la traite, Andreas part à quelques kilomètres, dans la fromagerie familiale. Avec ses parents auprès de lui, ils travaillent toujours de façon traditionnelle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Pocry, G. Bertrand