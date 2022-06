Halls d'immeubles : des amendes contre les squatteurs

Approche en catimini avant de passer au contrôle. Cela fait plusieurs fois que les habitants se plaignent de la présence d’un groupe de jeunes entre 16 et 22 ans à l’entrée d’un immeuble, qui selon eux, crée nuisances et dégradations. “On va voir si on peut leur retenir l'infraction d'occupation illicite de hall d’immeuble”, explique un policier. Pour ce délit l’amende est de 200 euros. Elle est à 150 euros si son paiement se fait dans les 15 premiers jours. Puis, elle peut être majorée à 450 euros après 45 jours. Généralisée depuis le 1er février 2022, l’amende permet une procédure immédiate et plus simple pour les policiers. Depuis leur mise en place, 2 750 euros d’amendes pour occupation des parties communes d’un immeuble ont été dressées. Seulement 14% ont été payés dans les 45 premiers jours. Autre limite : cette amende ne peut être appliquée à des mineurs. T F1 | Reportage B. Guenais, E. Fourni