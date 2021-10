Halls d'immeubles : l'amende suffira-t-elle à déloger les squatteurs ?

Comme beaucoup d'autres, le quartier populaire de Wazemmes à Lille (Nord), est touché par le trafic de drogue et son corollaire, les squats d'immeuble. C'est le cas notamment à la tour Charles-Six. Les habitants que nous avons rencontrés nous parlent de leur vie, de leur quotidien et de ce hall presque tous les jours occupés par des jeunes qui y trouvent abri. C'est un problème récurrent. En 2013, nous y étions déjà venus faire un reportage pour raconter à l'époque la mobilisation de ces pères de famille, qui avaient décidé d'occuper le hall d'immeuble tous les soirs à la place des squatteurs et des dealers. Depuis mardi, il existe une nouvelle amende pour occupation illicite d'un immeuble. Elle coûte 200 euros minorés à 150 euros en cas de paiement rapide, mais majorés à 450 euros en cas de retard. Nous avons retrouvé ce mercredi l'un de ceux qui occupaient la tour Charles-Six de Lille en 2013. Pour lui comme pour les autres, une amende ne sert à rien. "Eux, ils ont de l'argent, ils vont payer l'amende. Ils vont continuer leur business. Donc, ça ne change rien". L'amende est actuellement testée dans plusieurs villes de l'Hexagone, comme à Rennes. Pour Philippe Astruc, procureur de la République de la ville, elle ne remplace pas l'arrestation ou les condamnations du tribunal. L'amende pourrait être étendue à toute la France dans quelque temps. Elle sera appliquée aux majeurs. Les mineurs ne sont pas concernés par ce dispositif.