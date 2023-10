Hamas : comment les attaques ont été préparées

L’attaque a été coordonnée, une intrusion sur terre et dans les airs. Sur une vidéo de propagande de deux minutes, le Hamas affiche son mode opératoire. Le début de l’attaque s’est produit à 6h30. Des drones aveuglent les gardes-frontières israéliens en larguant des explosifs sur les caméras et détecteurs de mouvement. Puis plusieurs milliers de roquettes sont lancées en Israël. Simultanément, des hommes du Hamas s’introduisent en parapente, mais aussi en pick-up et à moto. Comment ont-ils pu faire exploser une partie du mur en béton que l’on voit en images et arracher une grille au bulldozer aussi facilement ? Les patrouilles de l'armée israélienne étaient moins nombreuses ce jour-là. Sur une frontière de 65 kilomètres où l’on dénombre au moins sept points de passage terrestre, auxquels s’ajoutent des intrusions aériennes et maritimes, on voit dans les images des hommes en treillis, mais aussi en T-shirt, sans protection, et visiblement jeunes. Pour tromper la population, les combattants du Hamas utilisent des pickups blancs, quasi-similaires à ceux de la police israélienne. TF1 | Reportage S. Chevallereau et P. Brame