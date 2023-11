Hamas : le chantage aux otages

Un nouveau groupe d'otages israéliens aurait dû être relâché sur le poste-frontière de Rafah dans la soirée de ce samedi 25 novembre 2023, mais le Hamas en a décidé autrement. La libération des otages a été retardée, car l'organisation terroriste estime que l'accord n'est pas respecté. Elle adresse trois reproches à Israël. D'abord, les prisonniers palestiniens relâchés vendredi ne seraient pas ce qui était convenu. De deux, il reproche à Tsahal de survoler le sud de Gaza avec des drones. De trois, "le Hamas réclame davantage de chose à la fois sur l'aide humanitaire dans le nord de la bande Gaza", rapporte Georges Malbrunit, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Israël nie avoir violé l'accord et menace même de le rompre si les otages ne sont pas remis avant 23h, heure française. Première crise dans cette trêve fragile. Ce samedi soir déjà, des échanges de tirs ont fait deux blessés durant des affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes. La gestion du Hamas des otages passe donc par la maîtrise des images. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo