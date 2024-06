Hameau enseveli : la colère monte dans la vallée

Il aimerait rentrer chez lui. Mais à 20 kilomètres de la Bérarde, Laurent Soullier ne peut plus avancer, route impraticable. Ce samedi 22 juin, pourtant, avant que ce ne soit interdit, un ami les a déposés en hélicoptère, son fils et lui, dans le hameau désormais désert. Soulagement relatif, sa maison tient toujours debout. Faire quelque chose pour protéger le village du torrent, Gérard Turc, conseiller municipal, nous affirme le réclamer depuis longtemps. Une digue, située sur la rive gauche du torrent pour épargner le village en cas de crue, est aujourd'hui ensevelie sous les eaux, malgré des travaux préventifs, selon la préfecture, ce qui n'enraie en rien la colère. "On a l'impression d'être un petit peu délaissés (...). La route a été emportée. Aujourd'hui, on a un village qui est complètement décimé", affirme Gérard Turc, et donc, il est pour l'heure difficile d'imaginer l'avenir. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Beringer, F. Petit