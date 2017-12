Handball : les Battantes seront reçues à l'Élysée par Emmanuel Macron

Après les Barjots, les Costauds et les Experts, place aux Battantes ! L'équipe de France féminine de handball va être reçue avec tous les honneurs ce lundi soir à l'Élysée. Au lendemain de leur exploit contre la Norvège en finale (23-21), les championnes du monde ont atterri à Paris en fin de matinée. Mais que s'est-il donc passé dans les heures qui ont suivi leur sacre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.