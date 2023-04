Handicap : les lieux publics sont-ils vraiment accessibles ?

Pour déjeuner, cette Orléanaise, dans la vidéo en tête de cet article, choisit toujours ses restaurants de la même manière. En théorie, depuis sept ans, tous les magasins et restaurants sont censés être accessibles. Mais en pratique, c'est rarement le cas notamment dans les commerces. À Orléans, huit magasins sur dix tentent de se mettre aux normes. Mais même avec sa bonne volonté, il est difficile de trouver la solution idéale. Un commerçant du centre-ville utilise alors une rampe d'appoint faute de mieux. Pour les 20 % de commerçants qui ne sont toujours pas en règle dans la région, un entrepreneur tente de les convaincre. C'est surtout le budget travaux qui bloque. Pourtant, il existe des solutions sur-mesure et plus abordables. Rampe, bouton d'appel, autres systèmes d'accès... Pour s'équiper, il faut compter dans les 100 à 200 euros et au maximum, ça peut aller à quelques milliers d'euros selon des spécialistes. Pour réduire la facture, la métropole orléanaise a mis en place un système d'aide, entre 3 000 et 5 000 euros. "C'est d'abord un fonds qui avait pour destination une mise aux normes pour des économies d'énergie, mais qui est tout à fait applicable pour la mise aux normes d'accessibilité", précise Luc Nantier, adjoint (SE) au maire d'Orléans (Loiret) en charge du commerce. Tous les commerces non accessibles risquent une amende d'au moins 1 500 euros. TF1 | Reportage A. Basar, O. Cresta