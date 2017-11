Handicap et travail, portrait d'un agriculteur

À l'occasion de la semaine du handicap au travail, voici le portrait d'un agriculteur dans le Cantal. Handicapé depuis un accident de la route il y a 13 ans, Grégory Daude a tout mis en oeuvre pour continuer à travailler et à vivre de sa passion. Il s'est lancé avec sa mère dans la fabrication de meringue et de glace artisanale. Une véritable leçon de courage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.