Harcèlement en ligne : un réseau d'antivaccins démantelé

Ils dégradent des salles de fêtes et des centres de vaccination. Leur logo : deux V dans un cercle. Les Vivi seraient une centaine dans le pays. Leur mode d'action favori est le cyberharcèlement. Ils inondent les pages Facebook des grands médias ou de personnalités publiques de messages de haine. Isabelle Rauch, députée (LREM) de Moselle, a ainsi reçu 600 insultes pour avoir promu les tests salivaires à l'école. La gendarmerie est entrée en action après la plainte de deux élus et d'un médecin. Des arrestations ont eu lieu hier dans cinq départements. Six femmes et deux hommes interpellés, animateurs présumés du réseau. Ils sont artisans, enseignants ou fonctionnaires et seront bientôt jugés pour harcèlement en ligne et risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amendes. Sont-ils capables d'actions plus violentes ? C'est ce que laissent entendre certains d'entre eux. Voici un enregistrement audio de leurs discussions que nous nous sommes procurées. Cet échange a été enregistré par cet informaticien qui a infiltré leurs rangs. Il tient à rester anonyme pour espionner les millions antivax. En ligne, les militants du mouvement dénoncent ce soir des arrestations arbitraires. Certains appellent à cesser toute action à l'avenir. T F1 | Reportage B. Christal, S.L. Cohen