Harcèlement et décrochage scolaire : le témoignage d'une victime

Chaque année, 700 mille élèves, près d'un sur dix sont victimes de harcèlement à l'école. Face aux moqueries et aux attaques, un quart de ces adolescents harcelés ont déjà pensé au suicide. D'autres n'arrivent plus à suivre une scolarité normale. C'est le cas de Louna, où son calvaire avait commencé lorsqu'elle était entrée en sixième. Alors, comment vivre après le harcèlement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.