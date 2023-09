Harcèlement : le combat de la mère de Lindsay et de ses proches

Au milieu de la foule de collégiens, il y a un visage, celui de Lindsay. Aujourd'hui, l'adolescente aurait dû entrer en troisième. Harcelée entre les murs de son collège, elle a mis fin à ses jours le 12 mai 2023. Sa meilleure amie, Maïlys, elle aussi victime d'insultes, a décidé de ne pas changer de collège après son BC. Mais à quelques minutes de la rentrée, elle est prise d'une crise d'angoisse. À ses côtés, sa mère la soutient. Le principal du collège, accusé par la famille de Lindsay de ne pas avoir aidé l'adolescente, a été remplacé. Il aurait demandé sa mutation deux ans plus tôt, d'après son avocat. Pour les premiers pas en sixième de son enfant, une mère aurait préféré un autre établissement. Betty, la mère de Lindsay, vit la rentrée comme une épreuve à surmonter. Malgré son immense douleur, elle a trouvé la force de nous parler, de témoigner de son quotidien, vide, sans sa fille. Betty mène une bataille contre le harcèlement scolaire. Via une association, elle souhaite lancer des actions de prévention dans les écoles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Debut, Z. Ajili, T. Chartier