Harcèlement : Maël va retourner à l'école

Maël, dix ans, va pouvoir retrouver sa classe de CM2. Son père est soulagé d'avoir gagné la bataille. Père et fils sont sous les émotions. Il se disait avoir été insulté et frappé par un enfant de sa classe. Pour cause, il n'allait plus à l'école depuis trois mois. C'est le recteur académique qui a annoncé à son père la bonne nouvelle. La famille du harceleur de Maël a accepté de changer d'école leur enfant. D'ailleurs, le harcèlement a été reconnu dans un courrier aux parents de la victime. Une autre famille nous a confié les mêmes agissements sur leur fils de la part de l'élève harceleur. À la sortie de la petite école de 50 élèves, ce jeudi après-midi, certains parents se disent aussi soulagés et contents de pouvoir protéger leurs enfants. En primaire, on ne peut ni exclure un élève ni l'obliger à changer d'école. Le père de Maël veut donc continuer le combat pour les autres victimes. Il devrait être reçu par Brigitte Macron pour faire des propositions contre les harcèlements scolaires, dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell