Harcèlement : mauvaise conduite dans certaines auto-écoles

Wendy Legal a été harcelée sexuellement par son moniteur d'auto-école. D'abord des remarques permanentes sur son physique, lorsqu'elle avait 17 ans. Quatre ans plus tard, elle n'a rien oublié. Dans l'habitacle de la voiture, à huis clos, des paroles, puis des gestes, la jeune fille, au volant, est tétanisée. Elle change d'auto-école et porte plainte. L'homme est jugé. Sept autres jeunes femmes, élèves ou anciennes élèves témoignent contre lui. Il est condamné en appel à six mois de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans. Ces six dernières années, au moins 19 moniteurs ont été condamnés pour des faits similaires, soit environ une condamnation tous les quatre mois en France. L'agresseur ou harceleur profite de son pouvoir de faciliter ou non l'obtention du permis de conduire. Nous avons assisté à une leçon de conduite et avons constaté la proximité physique, inévitable dans une petite voiture, comme les contacts corporels dans les situations d'urgence. Mais ces gestes doivent être justifiés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, C. Blanquart