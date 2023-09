Harcèlement scolaire : comment sortir de l’impuissance ?

Nicolas avait parlé des injures et des brimades qu’il subissait, et ses parents avaient alerté les administrations. “Nous étions victimes, nous sommes devenus coupables”, dit aujourd’hui sa mère dans la presse. Elle ajoute qu’après le courrier menaçant du rectorat du Versailles, reçu par la famille en mai, son fils n’a plus été le même jusqu’à son suicide, il y a dix jours, un drame de plus. Souvenez-vous de ces marches blanches pour Ambre, onze ans ; Lucas, treize ans, et de cet aveu d’impuissance dans la bouche de l’ancien ministre de l’Éducation. Souvenez-vous de la douleur des parents, celle de la mère de Lindsay, treize ans. Il s’agit d’un mur, celui de l’Éducation nationale, auquel se heurtent aussi les associations. Pour autant, des mesures ont été prises au fil de ces drames. Le harcèlement scolaire est devenu un délit l’an dernier. Depuis cette rentrée, ce sont désormais les harceleurs qui doivent changer d’école et non plus leur victime. Et depuis deux ans, les établissements ont l’obligation de former un groupe d’adultes référents pour prendre en charge ces cas de harcèlement. TF1 | Reportage C. Bayle, S. Pinatel