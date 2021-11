Harcèlement scolaire, des parents unis pour faire face

Tous les 15 jours, Vincent transforme son salon en salle de réunion improvisée. Harcelé à l'école, son fils a fait une tentative de suicide alors qu'il était au collège il y a deux ans. Avec d'autres parents, ils se retrouvent pour partager leurs histoires. Chacun leur tour, avec beaucoup d'émotions, ils racontent. Selon eux, les établissements ne font pas assez et les plaintes sont classées sans suite. Ils se sentent démunis face aux harcèlements et viennent dans ce lieu pour chercher un peu de soutien. Vincent a aussi créé un groupe en ligne qui réunit plus de 400 membres. Des témoignages, il en reçoit par dizaines via les réseaux sociaux. Une initiative née après le suicide de Chanel, une collégienne de 12 ans. Nous avions rencontré sa sœur, Lindsay, quelques jours après le drame lors d'une marche blanche. Un mois plus tard, nous l'avons retrouvé. Même si l'enquête est toujours en cours, elle en est persuadée. Sa sœur était harcelée par d'autres élèves au collège. Prochaine étape pour Lindsay et Vincent, faire reconnaître leur association et témoigner directement dans les écoles. Raconter leurs histoires pour qu'elles ne se reproduisent plus jamais. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Fourny