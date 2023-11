Harcèlement scolaire : des sanctions pour l'académie de Versailles ?

Elle n'a plus remis les pieds sur les lieux depuis quatre mois, pourtant Charline Avenel, l'ancienne rectrice est au cœur de toutes les conversations. Ce matin du 8 novembre, les seuls fonctionnaires qui ont accepté de nous parler, ont tenu à rester anonymes. Derrière ces murs, la procédure lancée à l'encontre de l'ancienne patronne de l'académie divise. Charline Avenel est la seule, en effet, pointée du doigt. Selon nos informations, aucun autre membre du rectorat n'est visé par l'enquête interne. Le ministre la tient pour unique responsable d'une lettre envoyée au parent du jeune Nicolas, victime de harcèlement et qui, depuis, s'est suicidé. Le ton employé par l'administration y était menaçant. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de France, Gabriel Attal, réclame une procédure disciplinaire. Que risque donc Charline Avenel ? Qui travaille aujourd'hui dans le secteur privé, mais garde son statut de fonctionnaire. Selon nos sources, pas de révocations prévues, ni de conséquences financières. Elle encourt un avertissement ou un blâme, de quoi freiner sa carrière si elle décidait un jour de revenir dans la fonction publique. TF1 | Reportage D. de Araujo, A. Basar