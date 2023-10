Harcèlement scolaire, deux lycéens interpellés dans leur établissement

Suspectés de harcèlement, deux adolescents en classe de première, âgés de seize et 17 ans, sont interpellés ce matin du 26 septembre par la police, dans le bureau de la proviseure d'un lycée en Vendée. Selon nos informations, ces deux élèves seraient en garde à vue, mais ils seraient trois à s'en être pris à une lycéenne plus jeune. Les faits remontent au 13 septembre dernier. Les agresseurs présumés auraient enfermé, frappé et insulté leur victime dans les toilettes du lycée. D'après les éléments de l'enquête, la victime aurait déjà été harcelée en 2022, lorsqu'elle était au collège, par une amie des assaillants. Leurs camarades de classe n'arrivent pas à y croire. "Je ne l'aurais jamais soupçonné de faire du harcèlement. C'est un élève qui est assez discret, gentil et aimable avec les autres", nous raconte une étudiante. Les deux mineurs seraient toujours interrogés dans le commissariat de La Roche-sur-Yon. Cette affaire rappelle celle de la semaine dernière où un adolescent de quatorze ans, soupçonné de harcèlement envers une lycéenne transgenre, avait été interpellé en plein cours par la police. TF1 | Reportage C. Abel, K. Caignoux, X. Baumel