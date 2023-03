Harcèlement scolaire : la colère d'un père

Son école, il ne veut plus en franchir la grille. Maël, dix ans, a peur d’y revoir celui dont il serait la victime, un autre enfant de sa classe. Alors depuis trois mois, c’est l’école à la maison. Le harcèlement de Maël, l'inspectrice d’académie le reconnaît dans un courrier aux parents. Il aurait débuté en décembre 2021. Mais l'inspection, qui n’a pas souhaité nous répondre, propose des solutions : de scinder la classe en deux, de recruter un enseignant supplémentaire pour que les deux élèves ne se croisent plus ou que Maël change d’école. Il s’agit d’une double peine pour les parents, qui ont déposé une plainte pour harcèlement. En primaire, on ne peut pas exclure un élève et aucune loi n’oblige le harceleur à changer d’école. Une loi que la sénatrice Marie Mercier propose de changer. Au Bizot, 470 habitants, aucune solution n’a, pour l’instant, été trouvée pour que Maël reprenne le chemin de l’école, retrouve ce qu’il préfère, ses copains de classe et le cours de maths. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel