Harcèlement scolaire : les élèves devront remplir un questionnaire

Bientôt, les élèves auront un questionnaire entre les mains. Il sera anonyme bien sûr, pour libérer la parole des enfants qui le souhaitent et aussi pour déceler des situations de harcèlement. "As-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves ?", ce type de question est sur le formulaire. Les questions sont adaptées selon les niveaux, du CE2 à la Terminale. En février 2023, nous avons rencontré Mickaël, père de Maël, enfant harcelé. Son fils était déscolarisé après avoir subi trois ans de harcèlement. Lorsqu'il lit les questions aujourd'hui, cela sonne comme une évidence. Comment ces informations vont être récoltées ? Les questionnaires seront remplis en classe, avec l'aide des professeurs, entre le 9 et le 15 novembre. Si la lutte contre le harcèlement est une priorité absolue, les délais semblent un peu courts. L'objectif est d'informer les parents du climat dans l'établissement et de mobiliser le personnel enseignant. Mais pas question de pointer du doigt des élèves harceleurs et aucune sanction n'est prévue. TF1 | Reportage L. Adda, I. Blonz