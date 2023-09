Harcèlement scolaire : quelle procédure après un signalement ?

À chaque cas de harcèlement signalé, une réponse et une sanction : c'est l'engagement de l'Éducation nationale. La procédure commence toujours par un signalement. Il peut venir directement de la victime ou de ses parents, mais aussi du personnel de l'établissement. Il existe également deux plateformes téléphoniques : le 30 20 et le 30 18 pour le cyberharcèlement. Elles alertent systématiquement l'école, le collège ou le lycée. Première étape, la directrice ou le directeur convoque les élèves concernés et leurs parents. Pour les cas les moins graves, la situation se règle au sein de l'établissement. Les affaires les plus sérieuses, elles, remontent au rectorat, et parfois jusqu'au ministère. Pas de procédure uniformisée, mais à chaque cas, il y a des sanctions. Après ces procédures, l'élève victime est le plus souvent accompagné. Un suivi scolaire dans son établissement et parfois un suivi psychologique en complément. L'élève harceleur, lui, verra sa sanction apparaître dans son dossier scolaire. Les cas les plus graves seront transmis à la justice. Le harcèlement scolaire est passible de dix ans de prison et 150 000 euros d'amende, lorsqu'il y a un suicide ou une tentative de suicide. TF1 | Reportage L. Zajdela, O. Santicchi, L. Gorgibus