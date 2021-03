Harcèlement scolaire : une ancienne victime raconte son calvaire

Anne-Liz Deba est aujourd'hui une jeune femme de 19 ans en pleine reconstruction. Pour elle, tout débute en 6ème avec des railleries qui ont dégénéré au fil des mois. Elle a commencé à recevoir des menaces de mort et les premiers coups et personne ne la croyait, ni les surveillants du collège ni les professeurs. Chez elle non plus Anne-Liz Deba n'osait pas en parler. À sa rentrée en 4ème, le groupe qui la harcelait franchit un cap dans la violence. Anne-Liz Deba est aspergée d'essence et menacée avec un briquet. La jeune fille parvint à s'échapper et porta plainte avec sa mère. Cette plainte n'aboutit toutefois à aucune condamnation, mais le harcèlement s'est peu à peu calmé pour s'arrêter au bout de quelques mois. Anne-Liz Deba est loin d'être un cas isolé. Face à la difficulté qu'ont les victimes à se faire entendre et reconnaître comme telle, des associations demandent que les harcèlements scolaire et en ligne deviennent un délit inscrit dans le Code pénal. Parmi elles, l'association Hugo. Hugo Martinez, son président, pense que la loi doit évoluer et aller vers la création du délit spécifique de harcèlement scolaire.