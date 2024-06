Harcèlement téléphonique : pourquoi ne pas l'interdire ?

Ce sont plusieurs appels par semaine, parfois plusieurs par jour. Tout le monde semble concerné par le démarchage téléphonique. Ils sont concernés et exaspérés. Pourquoi ne pas interdire le démarchage par téléphone ? L’an 2023, le gouvernement a préféré l’encadrer. Les appels sont autorisés du lundi au vendredi, de dix heures à treize heures et de quatorze heures à 20 heures, et pas plus de quatre par semaine, de la part de la même entreprise. Il s’agit d’un compromis expliqué à ce moment-là, sur le site du ministère. Dans l'hexagone, 30 000 emplois sont liés à cette pratique. Nous avons contacté le directeur de plusieurs centres d'appels et pour lui, les entreprises en ont encore trop besoin. Le taux de réussite d’un démarchage par téléphone, c’est 10%. C’est dix fois plus que par mail, difficile d'y renoncer. Mais face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement met désormais toutes les options sur la table. Pourquoi ne pas s'inspirer du modèle allemand ? Pour être contacté, il faut s’inscrire volontairement sur une liste d'appels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Iorgulescu