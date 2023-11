Hard-discount : les déboires de Toujust

Ce matin du mercredi 22 novembre, le parking du supermarché Toujust est désert et il n'y a pas un seul client à l'intérieur. Ce silence total contraste avec l'euphorie de l'ouverture des cinq magasins de l'enseigne. C'était il y a à peine quelques mois. Il y a eu des centaines de curieux à qui on promettait deux choses : des produits locaux et des prix cassés. La promesse est non-tenue pour de nombreux clients. Des rayons entiers sont aujourd'hui vides, car de nombreux fournisseurs n'ont pas été payés. Nous avons pu joindre l'un d'eux, il a travaillé avec l'enseigne dès le lancement du projet, il y a huit mois. Au moins une vingtaine de fournisseurs serait dans le même cas. Pourquoi n'ont-ils pas été payés ? Selon Fabrice Gerber, patron des magasins Toujust, ceux qui devaient investir se sont finalement retirés. C'est donc tout le modèle économique de l'enseigne qui s'effondre, car les fournisseurs sont aussi actionnaires. Ce soir à minuit, les cinq supermarchés fermeront leurs portes. Une soixantaine de salariés devrait être licencié. TF1 | Reportage P. Courrieu, F. Couturon, O. Stammbach